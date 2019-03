Les années 1980 battent leur plein. À Genève, c’est la surchauffe. L’actualité est dominée par d’incroyables opérations immobilières. Mais, en Floride, une importante opération de police va déboucher sur un des principaux scandales bancaires du XXe siècle, celui de la BCCI (Banque de Crédit et de Commerce International). Considéré dans les années 1980 comme l’un des dix groupes privés les plus gros du monde, cet établissement international est acculé à la faillite pour avoir trempé dans plusieurs affaires de blanchiment d’argent de la drogue. Pour infiltrer ces réseaux financiers pourris, deux agents de la DEA (Drug Enforcement Administration, l’agence antidrogue américaine) se font passer pour des financiers véreux. Tant les membres du cartel de Medellin que des cadres de la BCCI tombent dans le panneau. Après avoir patiemment gagné leur confiance, les limiers se muent ensuite en tourtereaux, conviant une centaine de connaissances, dont des banquiers et des narcotrafiquants, à leurs fiançailles, en Floride. Un cortège de limousines accueille les invités, à leur descente d’avion, pour les conduire au lieu des festivités, dans les quartiers chics de Tampa. Mais la surprise est de taille pour les convives: en descendant des berlines, ils sont délestés de leurs verres de champagne puis menottés par une escouade d’agents de la DEA!



L’affaire est planétaire. Actionnaire important de la banque, le sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan, fondateur des Émirats arabes unis, perdra deux milliards de dollars dans cette déconfiture. Le tsunami ébranle la City de Londres, des paradis fiscaux, le Panama du dictateur Manuel Noriega, le Pakistan… Une vague ira submerger un acteur de la place financière genevoise: la BCP (Banque de Commerce et de Placements) alors située à la rue de Chantepoulet.



Après sa chute et au fur et à mesure que la planète finance découvre l’étendue des pertes, la BCCI est affublée du sobriquet “Banque des Crapules et de la Cocaïne Internationale”. Des enquêtes seront ouvertes, aux quatre coins de la planète, et en particulier aux États-Unis, où une commission sénatoriale coprésidée par le futur ministre des Affaires étrangères John Kerry met en lumière les agissements des dirigeants de la BCCI.

L’émir Zayed a été avant tout abusé par le patron du groupe, le Pakistanais Agha Hasan Abedi. Rusé, ce dernier parvient à convaincre l’émir de devenir dès le départ, en 1972, l’un des actionnaires de la banque. Abu Dhabi prend une participation de 20% au capital.

Le groupe financier joue à fond la carte de «la banque des pays émergents du Sud», capable d’être une alternative aux géants anglo-saxons ou helvétiques. Et cela fonctionne. La BCCI sera présente dans 73 pays. En Suisse, la BCP occupe 85 personnes, dont 55 à Genève, où elle est établie depuis 1963. Les Genevois découvrent avec stupéfaction l’étendue du désastre.