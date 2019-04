Première Encre bleue



J'ai vu de la lumière. Je suis montée. Charmant chez vous, puis-je m'asseoir? Dommage cette petite tache d'encre bleue sur votre nappe blanche. Vous devriez essayer la terre de Sommières, c'et radical.



Soudain la tache gonfla et explosa en milliers d'éclats sur la table. Incroyable! Dans ce chaos bleu, je vis défiler toutes les images du monde. Des plus paisibles au plus amères. Et même un chien écrasé à Genève, un Lituanien osant un pied de nez à Gorbatchev, l'épicerie de ma rue, les otages du Liban et la tête de Rorschach...



Vraiment vivant chez vous! Je sens que je vais m'installer là au beau milieu de la tache bleue. Et tant pis pour la nappe.



Julie