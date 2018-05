L'Afrique envoûte le Musée d'ethno

Comment s’élabore un événement destiné à durer huit mois et auquel participent 200 000 personnes? Pour le savoir, nous avons suivi pas à pas, de l’idée au vernissage, chaque étape de la construction de la nouvelle exposition du Musée d’ethnographie de Genève (MEG), «Afrique. Les religions de l’extase», visible dès le 18 mai.



À la regarder ainsi toute pimpante, on ne se doute pas qu’il a fallu deux ans pour la concevoir, une année pour la bâtir, cinq mois pour la monter à la sueur d’une cinquantaine de personnes et 800 000 francs pour la financer. La porte franchie aujourd’hui, que voit-on?



Paupières closes sur leur recueillement, deux femmes accueillent le visiteur, l’une en noir, l’autre en blanc, l’une portant la Bible, l’autre le Coran. De sa main libre, celle qui a revêtu la burka sombre dessine le nom d’Allah mais cite la parole du Christ; celle qui endosse la robe immaculée d’une nonne esquisse une bénédiction chrétienne tout en se référant à Mahomet. En regardant de plus près «Holy One» et «Holy Two», ces deux immenses clichés signés Fabrice Montero, on s’aperçoit qu’il s’agit d’une même femme, une Africaine, par laquelle le photographe brouille les codes.



L’extase comme fil rouge



Il en va ainsi de toute l’exposition «Afrique»: ce que l’on croyait su doit être réappris, ce que l’on pensait certain demande à être questionné. Par leur nombre, leur diversité et leur exubérance, les religions africaines contemporaines sont une gageure pour un esprit cartésien.



Boris Wastiau, commissaire scientifique de l’accrochage et directeur du MEG (lire le chapitre sur la genèse du projet), a choisi l’extase mystique comme fil rouge. Chaque croyant cherche en effet dans sa pratique religieuse une communion fervente avec Dieu, les dieux ou les esprits.



Au sous-sol du MEG, le visiteur est invité à déambuler en cédant aux sollicitations visuelles et sonores dispensées par 323 objets, 200 photographies et pléthore d’enregistrements vidéo. Le parcours, structuré en quatre sections, s’ouvre sur les monothéismes: christianisme, judaïsme et islam. Les trois religions abrahamiques sont présentes un peu partout en Afrique, dès les premiers temps de leur existence.