Quel serait pour vous le signal que la mise en service est réussie?



Nous nous attendons à accueillir 50 000 passagers par jour et il s’agira d’accompagner ces usagers. Lorsqu’on met en place une nouvelle offre efficace, il y a un phénomène naturel qui la rend attractive et produit des effets favorables. On a encore pu le vérifier récemment avec la Voie verte. Mais l’important est de rendre cet effet durable, de pérenniser les changements de comportement.



Combien de temps vous laissez-vous pour dresser un premier bilan?



C’est après plusieurs mois que nous pourrons vérifier le succès de la nouvelle offre. Il y aura certainement des imperfections et il faudra veiller à être réactif pour réaliser les ajustements nécessaires rapidement. Nous sommes en train de réaliser le projet du siècle pour Genève et pour la région! Ce que l’on met en place est tellement énorme et complexe qu’il faudra en appeler à une certaine compréhension de la part du public. En 2011, la réorganisation du réseau TPG avait suscité passablement de mécontentement. Je suis particulièrement attentif à ce que les choses se passent mieux cette fois. Mais je n’ai pas d’appréhension particulière.



On parle souvent des avantages que les pendulaires transfrontaliers vont retirer du futur réseau, moins de ceux que les résidents genevois obtiendront. Quels sont-ils?



Dans le cœur de l’agglomération, six trains circuleront chaque heure et dans chaque sens entre les gares du canton. On sera dans la logique d’un métro. La synchronisation de ces cadences avec celles des bus et des trams fera que les déplacements seront extrêmement performants. Le tout avec un billet unique. Par ailleurs, le Léman Express proposera des destinations inédites: on pourra par exemple aller skier directement depuis une gare à côté de chez soi, ou rejoindre facilement la future Comédie depuis Lausanne ou Thonon. Et puis le Léman Express a un potentiel de réduction du trafic routier de l’ordre de 12%. En été, quand on a l’impression qu’on circule très bien à Genève, la diminution du trafic ne dépasse pas les 7%. La qualité de vie des Genevois devrait grandement progresser.