Contrairement aux recommandations, ces tests sont loin d’être utilisés en dernier recours. En 2015, en Suisse, sur les 2700 mineurs non accompagnés qui ont demandé l’asile, 1034 ont été soumis à un test osseux. À lire les modalités dans les textes de loi d’autres pays, on comprend que la pratique est assez systématique. Dans plusieurs pays, les services de police ou d’immigration peuvent directement réclamer ce type d’examens, et n’hésitent pas à le faire. C’est notamment le cas en Autriche, au Danemark ou encore en Belgique.



L’ONG belge Mineurs en exil a parfaitement documenté la systématisation du doute et du test osseux. «En 2018, sur 3650 jeunes migrants non accompagnés signalés en Belgique, il y a eu 1800 doutes émis. Cela fait un taux de 50%, ce qui est énorme. On peut admettre qu’une partie de ces procédures sont justifiées, mais là, on se situe dans une pratique comptable, systématique», explique Katja Fournier, coordinatrice au sein de Mineurs en exil. Elle est l’auteure d’un rapport très documenté sur la question. «En Belgique, comme dans d’autres pays, le doute déclenche quasi automatiquement le test osseux. Concrètement, les jeunes passent un examen quelques jours après leur signalement, on est donc loin d’une procédure de dernier recours. La conséquence, c’est que les jeunes qui savent qu’ils risquent d’y être soumis, qu’ils aient 16 ans, 17 ans et huit mois ou 18 ans et demi, disparaissent dans la nature. On perd leur trace. Même si certains se volatilisent parce qu’ils étaient majeurs, cette approche est dévastatrice d’un point de vue social.»



Katja Fournier pointe encore le fait qu’il n’y a pas de critères pour définir le doute sur l’âge d’une personne et que les autorités ne motivent pas leurs décisions. Certaines décisions semblent empreintes de préjugés culturels. «La littérature scientifique montre qu’il y a une tendance à surestimer l’âge des jeunes filles qui ont eu une grossesse. Or on sait que ces jeunes filles peuvent avoir enfanté très jeune, avoir été victimes de mariage forcé ou encore de viol durant leur périple».



Dans son rapport, l’ONG met en avant, témoignages à l’appui, que «les documents d’identité et les témoignages d’experts sociaux qui indiquent une minorité sont régulièrement écartés», même s’il y a production d’un document d’état civil ou d’une pièce d’identité (notamment d’un passeport original authentifié). Un avocat, cité dans l’enquête menée par l’ONG, estime que le doute est émis systématiquement lorsqu’un demandeur d’asile a plus de 16 ans, est d’une certaine nationalité et n’a pas de document d’identité. Plus choquant encore, dit-il, il arrive que ce doute est aussi émis en présence de documents d’identité valables. Selon lui, des dizaines de migrants mineurs ont été considérées comme majeurs suite à des tests osseux.



«Pour nous, ajoute Katja Fournier, il ne s’agit de prétendre que tous les jeunes migrants sont des mineurs. Mais de pointer les défaillances d’un système, qui s’appuie sur une pseudoscience. Ces défaillances peuvent aussi mener des majeurs dans des structures pour mineurs. Et puis, il y a des mineurs qui cherchent à se faire passer pour majeurs, et qu’on ignore. À Bruxelles, les filières de jeunes Nigérianes ont investi les milieux de la prostitution. La police elle-même nous dit qu’elle voit des filles prétendument adultes qui ont 12 ou 14 ans».