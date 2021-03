La pizza, mets préféré des Genevois

La vraie pizza napolitaine



En 1984, Antonio Pace et Lello Surace ont réuni les plus fameux pizzaïolos pour établir le canon de la pizza napolitaine. Depuis c'est l'association Verace Pizza Napoletana qui s'est donnée comme devoir de protéger la tradition et les spécificités de cette spécialité.

En voici les caractéristiques: elle est ronde et d'un diamètre de 30 à 35 cm ; des bords épais et gonflés, une pâte douce et élastique garnie d'ingrédients originaires de Campanie, avec une huile d'olive vierge, de la mozzarella ou du fiordilatte DOP, Deux variétés sont inscrites au registre de l'AVPN, la Marinara (tomate, huile, origan,

and ail) qui constituait le repas des pêcheurs (d'où son nom) et la Margherita (tomate, huile, mozzarella ou fior di latte, fromage râpé et basilic).