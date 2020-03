Listen to "Ep.3: Amour mortel pour un banquier" on Spreaker.



Février 2005 dans le quartier de Rive à Genève. Le banquier français Édouard Stern est retrouvé mort dans son appartement, le corps recouvert d'une combinaison de latex. L'homme est un proche de Nicolas Sarkozy et appartient au cercle des plus grandes fortunes de France. La presse se rue sur l'affaire. C'est Alain Jourdan qui avait couvert le fait divers pour la Tribune de Genève.