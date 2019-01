En douze ans, il n’a pris l’avion qu’une seule fois. Ses vacances, il les passe ici, dans sa ville. Et s’il envisage des voyages, ils sont au long cours. Plutôt à pied ou en bus. Benoît Genecand, conseiller national PLR, passe pour l’ennemi des écolos. Pourtant, il fait partie de ces personnes, de plus en plus nombreuses, qui rejettent cette frénésie du voyage, cette fièvre du vol low cost qui fait s’envoler les gens pour un week-end dans les capitales. Parce que l’avion pollue, et parce qu’il n’offre que «des illusions de dépaysement». Cet été, il a traversé les Alpes à pied, de Genève à Nice. Mais pour le retour, il a pris l’avion, seule entorse à ses convictions. Entretien dans son stamm, un café de Plainpalais où il a ses habitudes de lecteur de journaux.





Pourquoi avoir décidé de ne plus prendre l’avion?

Je ne l’ai pas vraiment décidé. C’est venu sans que je m’en rende compte. Mon dernier vol, c’était pour mon travail, en 2006. Plus tard, je me suis demandé si ça me manquait de partir loin. J’ai attendu l’occasion qui justifierait que je reprenne l’avion. J’aurais pu aller aux Bahamas voir de la famille, mais cela ne m’a pas tenté. Plus les années passaient, et moins j’avais envie de ce type de voyage.



Pourtant, vous marchez jusqu’à Nice et vous revenez en avion...

Mon fils part deux ans à New York avec sa femme et mes petits-enfants. Deux ans, c’est long. J’irai donc les voir, en avion. Je ne voulais pas que mon fils pense que je fais une entorse à mes convictions à cause de lui. Alors j’ai pris l’avion à Nice. Je ne suis pas un fondamentaliste.



Vous dîtes qu’on vous prend pour une personne bizarre...

Dire qu’on ne prend pas l’avion est aussi surprenant que de dire qu’on est devenu bouddhiste. Les gens ont besoin d’une explication: soit vous avez peur, soit vous êtes un pantouflard. Car pour beaucoup, les vacances sont synonymes d’éloignement et donc de vol en avion. On nous a enfermés dans cette équation consumériste et fumeuse.



Consumériste?

Ces voyages rapides et bon marché sont archi-balisés. Les villes se ressemblent, la nourriture est mondialisée, on y fait du shopping. Ce désir d’ailleurs a été construit, il ne fait pas partie de notre cerveau reptilien. Pendant des siècles, l’homme n’a pas voyagé. Mais un marketing puissant nous fait croire qu’on n’a pas vécu si on n’a pas visité toutes les capitales européennes.



Et fumeuse aussi?

Est-ce que cela a du sens de partir dix jours à l’autre bout du monde? Est-ce qu’on s’y repose vraiment? Est-ce qu’on est plus ouvert au monde si on a foulé cinquante pays, ne serait-ce qu’une semaine? Je ne crois pas. Mais si vous revenez de vacances sans récit, sans être bronzé, vous êtes un plouc. Et comme les vols sont devenus très bon marché et que les gens peuvent se le payer, c’est difficile de changer. C’est devenu une drogue. Même si les choses commencent à changer.



Vous n’avez donc pas visité les capitales européennes?

Non, je suis un vieux con. Je n’ai été ni à Berlin, ni à Copenhague, ni à Porto. Je suis une mauvaise herbe super locale et je marche. La marche offre une expérience incomparable sur la distance et le temps. C’est mille fois plus dépaysement qu’un week-end à Barcelone.



Où partez-vous en vacances?

J’ai la chance d’être indépendant et de gagner assez bien ma vie. Je fais des balades au bord du Rhône, ça me repose, je consulte les journaux au café, et je lis cinquante livres par an. Mes vacances, je les ai en quelque sorte intégrées dans mon quotidien.



Pas de regret?

Non. Je sais que je ne verrai jamais la Chine, ni le Machu Picchu. Et alors? En revanche, j’irai peut-être au Japon. Et j’aimerais bien prendre plusieurs mois et faire le tour de la Méditerranée, avec les bus, en partant de la gare Dorsières, direction les Balkans. Sans savoir où dormir le soir.



Votre renoncement à l’avion, c’est donc davantage une question de philosophie que d’écologie?

Les deux aspects sont liés. On ne peut pas être écologiste sans se poser la question de son comportement. Sinon, votre pensée est hors sol. C’est parfois ce que je reproche aux écolos qui veulent interdire les 4X4 sans regarder leur propre bilan carbone. Il faut joindre la parole aux actes. Il est clair que si je renonce à l’avion, c’est à cause de la pollution qu’il génère. Enfin, ce n’est pas un mode de transport agréable. Un aéroport, c’est aseptisé comme un hôpital, on y vend du parfum pas cher et on se fait parfois traiter comme du bétail. Ce n’est pas un bon trip.



Vous réduisez aussi votre consommation en général?

J’essaie, mais je ne suis pas un exemple de frugalité. La décroissance pourrait me convenir, mais avant d’être membre du club, il y a du boulot.



Pourtant, on ne vous considère pas comme un écolo.

Je passe même pour leur ennemi à Berne. Je me suis opposé à la loi sur la stratégie énergétique parce qu’elle faisait la part belle à certains arrangements de groupes d’intérêts. Sinon, je suis intransigeant sur l’utilisation du sol ou sur la protection du loup. Et mes préoccupations environnementales me placent même tout à gauche des élus PLR.