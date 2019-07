Bonjour à vous, je m'appelle Jérémie et je vais passer l'été avec vous!



Vous n'avez jamais entendu parler de moi auparavant? Comme c'est bizarre! C'est Fabrice, un collègue de papa, qui a eu l'idée, il y a deux ans, de proposer aux lecteurs du cahier Formation de la "Tribune de Genève" des articles présentant des trucs et astuces de français et de mathématiques. Cela devait s'adresser aux parents et grands-parents d'élève, aux élèves eux-mêmes, à leurs professeurs, aux curieux ou encore à tous ceux qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement au niveau de certains fondamentaux.



Mais vous en conviendrez, la matière scolaire n'est pas toujours très distrayante ou amusante. C'est pour cela que papa m'a demandé de venir raconter comment moi, simple élève à l'école primaire genevoise, je vivais et mettais en pratique mes apprentissages. Défi relevé! J'ai pris ma plus belle plume, écrit plusieurs articles, et me voilà maintenant sous vos yeux dans ce webdoc et durant tout l'été en dernière page de la "Tribune de Genève" du week-end!



Bref, ça c'est pour l'anecdote, mais cela ne vous avance pas beaucoup... Alors voilà le programme: comme vous le découvrirez au fil des épisodes, je vais vous exposer comment ce que j'ai appris à l'école a pu me servir au quotidien. Je vous révélerai aussi les coulisses de ma vie, de nos dîners de famille, où mémé et papa monopolisent l'attention avec leurs opinions politiques et religieuses complètement opposées, aux dérives de mon tonton René qui a failli faire péricliter le mariage de ma grande soeur.



Bon, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, cliquez sur les chapitres ci-dessous, qui apparaîtront au fur et à mesure de l'été qui passe, et découvrez mes aventures!